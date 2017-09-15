20:32 15.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Террористы продолжают обстреливать силовиков АТО во всех направлениях

Потерь среди украинских защитников за сутки нет.

Террористы продолжают обстреливать силовиков АТО во всех направлениях

При этом известно, что террористы на востоке все так же продолжают обстреливать бойцов АТО сразу на всех направлениях. Такие данные содержатся в сообщении штаба АТО в социальной сети Facebook.

Согласно имеющимся данным – в течение дня 15-го сентября обстановка в местах проведения АТО на востоке серьезно не изменилась. Террористы продолжили проводить свои обстрелы украинских укреплений – сразу на всех направлениях. Также стреляли одиночно и применяя минометы 82 миллиметра. В целом же с полуночи незаконные формирования нарушали перемирие 14-ть раз.

Как сообщал УРА-Информ, на Донбассе обострение ситуации может возникнуть в любое время – заявлял А. Хуг.


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