Террористы продолжают обстреливать силовиков АТО во всех направлениях

При этом известно, что террористы на востоке все так же продолжают обстреливать бойцов АТО сразу на всех направлениях. Такие данные содержатся в сообщении штаба АТО в социальной сети Facebook.

Согласно имеющимся данным – в течение дня 15-го сентября обстановка в местах проведения АТО на востоке серьезно не изменилась. Террористы продолжили проводить свои обстрелы украинских укреплений – сразу на всех направлениях. Также стреляли одиночно и применяя минометы 82 миллиметра. В целом же с полуночи незаконные формирования нарушали перемирие 14-ть раз.

Как сообщал УРА-Информ, на Донбассе обострение ситуации может возникнуть в любое время – заявлял А. Хуг.