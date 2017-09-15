Сотрудники банка в Ровенской области присвоили почти 900 тысяч гривен

Их подозревают в присвоении почти 900 тысяч гривен. Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, обвинительный акт уже утвержден и направлен в суд.

Всего подозреваемых четыре человека. Против них открыто уголовное дело поскольку они, злоупотребляя своим служебным положением, присвоили средства банка и его клиентов в особо крупном размере.

Сотрудники банка по предварительному сговору проводили незаконные расчетно-кассовые операции, а также с помощью корпоративных платежных карт, выпущенных на имя клиентов банка, снимали через кассу или банкоматы наличные. Таким образом, они нанесли банку и его клиентам ущерб на общую сумму около 900 тысяч гривен.

Действия сотрудников банка квалифицированы по пяти статьями Уголовного кодекса Украины - Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах, по предварительному сговору, Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, оборудованием для их изготовления, Незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей, Похищение, присвоение, вымогательство компьютерной информации или завладение ею путем мошенничества или злоупотребления служебным положением, Служебная подделка, повлекшее тяжкие последствия.

Сейчас на имущество обвиняемых наложен арест.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальное антикоррупционное бюро Украины 13 сентября, задержала депутата Киевской городской рады и его возможного сообщника по подозрению в присвоении земли в столице.