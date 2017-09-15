Порошенко заявил о гуманитарной катастрофе в Донбассе

Об этом Порошенко заявил во время открытия ежегодной встречи "Ялтинской европейской стратегии".

По словам президента Украины, именно в этих регионах позорный уровень жизни, где состовляет около 60% безработицы. Также Порошенко подчеркнул, что яд российской пропаганды можно ликвидировать.

Тем не менее в оккупированных регионах все еще существует низкий уровень жизни для всего этого населения.

"На Донбассе мы имеем гуманитарную катастрофу", - отметил Порошенко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко считает, что война на востоке Украины закончится, однако сознание людей уже не будет прежним. Об этом он сказал на международном форуме "Ялтинская европейская стратегия".