Порошенко заявил о гуманитарной катастрофе в Донбассе

Украинский президент Петр Порошенко констатировал гуманитарную катастрофу на востоке нашей страны. В часности, на Станице Луганской, Мариуполе и Счастье.
Об этом Порошенко заявил во время открытия ежегодной встречи "Ялтинской европейской стратегии".
По словам президента Украины, именно в этих регионах позорный уровень жизни, где состовляет около 60% безработицы. Также Порошенко подчеркнул, что яд российской пропаганды можно ликвидировать.
Тем не менее в оккупированных регионах все еще существует низкий уровень жизни для всего этого населения.
"На Донбассе мы имеем гуманитарную катастрофу", - отметил Порошенко.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко считает, что война на востоке Украины закончится, однако сознание людей уже не будет прежним. Об этом он сказал на международном форуме "Ялтинская европейская стратегия".