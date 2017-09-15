12:58 15.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100173829:labazovych

Порошенко заявил о гуманитарной катастрофе в Донбассе

Украинский президент Петр Порошенко констатировал гуманитарную катастрофу на востоке нашей страны. В часности, на Станице Луганской, Мариуполе и Счастье.

Порошенко заявил о гуманитарной катастрофе в Донбассе

Об этом Порошенко заявил во время открытия ежегодной встречи "Ялтинской европейской стратегии".

По словам президента Украины, именно в этих регионах позорный уровень жизни, где состовляет около 60% безработицы. Также Порошенко подчеркнул, что яд российской пропаганды можно ликвидировать.

Тем не менее в оккупированных регионах все еще существует низкий уровень жизни для всего этого населения.

"На Донбассе мы имеем гуманитарную катастрофу", - отметил Порошенко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко считает, что война на востоке Украины закончится, однако сознание людей уже не будет прежним. Об этом он сказал на международном форуме "Ялтинская европейская стратегия".


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив