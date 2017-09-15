Около 50 тис. правоохранителей будут патрулировать Умань во время паломничества хасидов

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

По их сведениях, для безопасности будут задействованы подразделения Национальной полиции и Национальной гвардии, а также впервые новые подразделения тактической полиции. В таком случае, совместно с украинскими коллегами будут работать в Умани менее 15 офицеров полиции Государства Израиль.

"Больше всего волнуют провокационные действия, когда нападают или на еврейские реликвии, или на христианские. Хорошо, что при организации паломничества, у нас есть хорошее сотрудничество с офицерами полиции Израиля", - отметил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По его словам, до конца года МВД планирует оснастить ключевые места для паломников интеллектуальными картами, чтобы в дальнейшем избежать провокаций.

Кстати, по прогнозам в этом месяце в Украину приедет более 30 тысяч паломников-хасидов, не только граждан Израиля, но и Америки, Канады, Англии и других стран.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ",правительство Саудовской Аравии заявило, что откроет границу с Катаром для паломников.