Очередное нападение на патрульного во Франции

Согласно информации источника, инцидент произошел на центральной станции метро "Шатле" примерно в 6.30 утра. Неизвестный человек с криками "Аллаху Акбар" налетел на солдата, который проводил патруль в раках анти-террористической операции.

Военный не пострадал, а нападавший задержан. Мотивы нападения уточняются.

Во Франции уже который год действует чрезвычайное положение. Улицы и общественные места находятся под постоянной и усиленной охраной. Такие меры власти приняли после масштабных терактов в Ницце и ряду других городов по всей стране.

Напомним, белый фургон въехал в толпу людей на улице Рамбла в центре Барселоны. Сообщается, что террористы могли прибыть на территорию города с Франции.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Париже действующего сенатора Жан-Винсена Пласэ ограбили и избили налетчики.