Непогода оставила без света семь населенных пунктов Луганской области

По данным пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, по состоянию на десять часов утра в городе Сватово повреждены кровли частных домов, а также участков газопроводов среднего и низкого давления.

В селе Райгородка также повреждены кровли частных домов, общеобразовательной школы, детского сада на площади, а также дома культуры. Вместе с тем власти области заверили, что все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Луганской области в ночь на четверг, 14 сентября, непогода, бушевавшая ночью, оставила буде света 16 населенных пунктов. По состоянию на утро из-за аварийных отключений без света оставалось около 2500 абонентов в разных уголках области.

Без напряжения находились 88 трансформаторных подстанций, полностью были обесточены 14 населенных пунктов и два - частично. При этом больше всего пострадал Сватовский район.