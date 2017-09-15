15:36 15.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Волыни проходят учения боевой авиации

На военном полигоне около поселка Повурск, что в Ковельском районе, в рамках учений "Несокрушимая стойкость 2017" идут учения украинской боевой авиации. 

На Волыни проходят учения боевой авиации

Такие данные распространил 15-го сентября пресс-секретарь командования воздушных сил ВСУ Р. Юрчило. Согласно его словам – военные задачи сейчас выполняют на Волыни бомбардировщики СУ-24М.

На указанных самолетах наземные цели поражают хорошие пилоты и курсанты. Основное задание данных стратегических учений под названием "Несокрушимая стойкость 2017" – это проверка того, насколько пилоты выполнят поставленные внезапно задачи. По боевой тревоге сейчас подняли почти все боевые части.

Как сообщал УРА-Информ, украинским военным вручили награды.


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