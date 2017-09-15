На Волыни проходят учения боевой авиации

Такие данные распространил 15-го сентября пресс-секретарь командования воздушных сил ВСУ Р. Юрчило. Согласно его словам – военные задачи сейчас выполняют на Волыни бомбардировщики СУ-24М.

На указанных самолетах наземные цели поражают хорошие пилоты и курсанты. Основное задание данных стратегических учений под названием "Несокрушимая стойкость 2017" – это проверка того, насколько пилоты выполнят поставленные внезапно задачи. По боевой тревоге сейчас подняли почти все боевые части.

Как сообщал УРА-Информ, украинским военным вручили награды.