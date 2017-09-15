На Донбассе в четверг погиб один украинский военный

Российские наемные войска и боевики за минувшие сутки четверг, 14 сентября, 28 раз обстреляли силы АТО на Донбассе. В результате таких действий один украинский военный погиб. Еще двое наших бойцов получили ранения.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба АТО, уже традиционно после чести часов вечера боевики активизировали свои действия на всех направлениях. При этом противник использовал минометы калибра 82 миллиметра.

Так, на приморском направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики открывали огонь в районе Водяного. Семь мин калибра 82 миллиметра были выпущены возле Марьинки, а также обстреляены наши укрепления на подступах к Павлополю, Талаковке, Гнутово.

Неспокойно также было и на Донецком направлении. Тут боевики из минометов и вооружения БМП били по нашим защитникам возле Зайцево, из гранатометов дважды накрывали Авдеевскую промзону.

Около девяти часов вечера противник из гранатометов и пулеметов обстрелял украинские позиции недалеко от шахты Бутовка. Украинские бойцы ответным огнем принудили боевиков к соблюдению режима тишины.

На Луганском направлении после почти недельного затишья российские оккупанты вечером и ночью 6 раз из минометов, различных видов гранатометов, стрелкового оружия обстреливали опорные пункты украинских военных возле Крымского.

Напомним, в среду, 13 сентября, противник 25 раз открывал огонь по украинским позициям. В основном обстрелы велись в ночное время.