На Донбассе на 30% выросло количество обстрелов

Такие данные – в сравнении с прошлой неделей. Такие данные 15-го сентября во время брифинга распространил первый замглавы спецмониторинговой миссии ОБСЕ в стране – А. Хуг. Согласно его словам – в течение недели было на 30 процентов больше обстрелов на востоке – в сравнении с прошлой неделей.

Хуг при этом добавил, что случаи препятствования передвижению миссии ОБСЕ остаются центральной проблемой усилий миссии по мониторингу отвода вооружения на востоке.

Как сообщал УРА-Информ, в четверг – 14 сентября – на Донбассе погиб один силовик.