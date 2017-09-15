16:38 15.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донбассе на 30% выросло количество обстрелов

На Донбассе в течение последней недели зафиксировано примерно на 30 процентов больше нарушений ранее оговоренного прекращения огня.

На Донбассе на 30% выросло количество обстрелов

Такие данные – в сравнении с прошлой неделей. Такие данные 15-го сентября во время брифинга распространил первый замглавы спецмониторинговой миссии ОБСЕ в стране – А. Хуг. Согласно его словам – в течение недели было на 30 процентов больше обстрелов на востоке – в сравнении с прошлой неделей.

Хуг при этом добавил, что случаи препятствования передвижению миссии ОБСЕ остаются центральной проблемой усилий миссии по мониторингу отвода вооружения на востоке.

Как сообщал УРА-Информ, в четверг – 14 сентября – на Донбассе погиб один силовик.


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