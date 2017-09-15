МИД и Минобразования планируют увеличить финансирование украинских школ за рубежом

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

По его словам, в Украине увеличивается финансирование на поддержку образования за рубежом на украинском языке.

Таким образом украинские школы за рубежом получают помощь, чтобы дети украинцы, или происхождение которых из Украины получали образование на украинском языке.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ",премьер-министр Украины Владимир Гройсман попросил Министерство иностранных дел и Министерство образования и науки Украины рассказать про детали реформы европейским коллегам.