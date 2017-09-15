09:32 15.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Холодницкий пообещал этой осенью новые представления на депутатов

Этой осенью Верховная Рада Украины получит новые представления на народных депутатов. Генеральная прокуратура и следователи имеют материалы и на других чиновников и представителей других органов власти.

Холодницкий пообещал этой осенью новые представления на депутатов

Об этом в пятницу, 15 сентября, сообщил в эфире одного из украинских телеканалов руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий. По его словам, возможно, на подозрение будут готовиться определенные народные депутаты, а также представители высших органов исполнительной власти, министерств, ведомств госучреждений.

Вместе с тем Холодницкий отметил, что количество представлений зависит от качества и скорости следствия, качества собранной доказательной базы и готовности прокуроров "объявлять, сообщать и согласовывать подозрения".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины по согласованию с руководителем САП 14 сентября сообщили о подозрении депутату Киевской городской рады Сергею Крымчаку, задержанному накануне, в совершении ряда уголовных преступлений.


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