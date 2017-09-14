В Запорожье правоохранители раскрыли коррупционную схему

Согласно информации ведомства, ряд должностных лиц компании ОП "Запорожская АЭС" ГП "НАЭК "Энергоатом" с помощью коррупционной схемы завладели более 300 тыс гривен предприятий.

Группа лиц в сговоре смогла незаконно вывести нужную сумму в обход счетов компании.

Уголовное дело направили в Энергодарский районный суд Запорожской области. Сотрудники прокуратуры утверждают, что всем преступникам грозит не менее восьми лет лишения свободы без права повторного занятия должностей.

В Украине с начала 2017 года увеличилось количество случаев взяточничества должностными лицами в несколько раз. Недавний инцидент произошел в Киеве, где задержали чиновника за присвоение земли громады.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Генеральная прокуратура Украины на данный момент расследует факт растраты и присвоения бюджетных средств во время выполнения работ по обустройству украинско-российской государственной границы.