12:20 14.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Запорожье правоохранители раскрыли коррупционную схему

В Запорожской области суду передадут преступников, которые завладели средствами Запорожской АЭС на сумму более 300 тыс гривен. Об этом передает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

В Запорожье правоохранители раскрыли коррупционную схему

Согласно информации ведомства, ряд должностных лиц компании ОП "Запорожская АЭС" ГП "НАЭК "Энергоатом" с помощью коррупционной схемы завладели более 300 тыс гривен предприятий.

Группа лиц в сговоре смогла незаконно вывести нужную сумму в обход счетов компании.

Уголовное дело направили в Энергодарский районный суд Запорожской области. Сотрудники прокуратуры утверждают, что всем преступникам грозит не менее восьми лет лишения свободы без права повторного занятия должностей.

В Украине с начала 2017 года увеличилось количество случаев взяточничества должностными  лицами в несколько раз. Недавний инцидент произошел в Киеве, где задержали чиновника за присвоение земли громады.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Генеральная прокуратура Украины на данный момент расследует факт растраты и присвоения бюджетных средств во время выполнения работ по обустройству украинско-российской государственной границы.


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