В Виннице прикрыли нелегальное нефтепредприятие

Об этом передает пресс-служба винницкой прокуратуры.

Сообщается, что предприниматель своими силами организовал подпольное предприятие по изготовлению топлива, которое он сбывал различным АЗС. Субъект нарушал все правила хранения нефтепродукта, не соблюдая правил безопасности.

Сотрудниками полиции было изъято более 4,7 тонн продукта.

В ведомстве отмечается, что предприниматель действовал без наличия разрешения на выполнение работ повышенной опасности, включающих в себя монтаж оборудования повышенной опасности, оборудования нефтехимической промышленности и сварочные работы.

Многие автомобилисты области жаловались, что продукт некоторых АЗС имеет плохое качество.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Украине в течении летнего сезона сократилось потребление бензина до 46 тыс тонн.