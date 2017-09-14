09:58 14.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100173701:roman

В Виннице прикрыли нелегальное нефтепредприятие

В Винницкой области правоохранители задержали предпринимателя, который изготавливал "паленое" топливо. 

В Виннице прикрыли нелегальное нефтепредприятие

Об этом передает пресс-служба винницкой прокуратуры.

Сообщается, что предприниматель своими силами организовал подпольное предприятие по изготовлению топлива, которое он сбывал различным АЗС. Субъект нарушал все правила хранения нефтепродукта, не соблюдая правил безопасности.

Сотрудниками полиции было изъято более 4,7 тонн продукта.

В ведомстве отмечается, что предприниматель действовал без наличия разрешения на выполнение работ повышенной опасности, включающих в себя монтаж оборудования повышенной опасности, оборудования нефтехимической промышленности и сварочные работы.

Многие автомобилисты области жаловались, что продукт некоторых АЗС имеет плохое качество.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Украине в течении летнего сезона сократилось потребление бензина до 46 тыс тонн.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив