В Украине построят новый терминал под прием угля

Морской торговый порт "Южный" в ближайшие время построит новый терминал для приема импортного угля из-за рубежа.
Об этом сообщила пресс-служба порта.
По информации ведомства, будущий терминал предназначен для разгрузки сыпучих грузов, а именно - коксующегося и энергетического угля из-за рубежа.
Также известно, что Южный планирует принять для различных грузовладельцев 6 судов с энергетическим и коксующимся углем, общим объемом более 530 тыс. тонн. Таким образом, все причалы и склады предприятия будут задействованы в приеме топлива для украинских ТЭС и металлургических комбинатов.
Кстати, новый терминал будет способствовать увеличению грузооборота, повышению скорости обработки судов и отгрузки угля вагонами.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве на Южном мосту неизвестный автомобиль сбил мужчину. При этом тело погибшего переехали еще несколько машин.