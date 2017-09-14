11:30 14.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине построят новый терминал под прием угля

Морской торговый порт "Южный" в ближайшие время построит новый терминал для приема импортного угля из-за рубежа. 

В Украине построят новый терминал под прием угля

Об этом сообщила пресс-служба порта.

По информации ведомства, будущий терминал предназначен для разгрузки сыпучих грузов, а именно - коксующегося и энергетического угля из-за рубежа.

Также известно, что Южный планирует принять для различных грузовладельцев 6 судов с энергетическим и коксующимся углем, общим объемом более 530 тыс. тонн. Таким образом, все причалы и склады предприятия будут задействованы в приеме топлива для украинских ТЭС и металлургических комбинатов.

Кстати, новый терминал будет способствовать увеличению грузооборота, повышению скорости обработки судов и отгрузки угля вагонами.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве на Южном мосту неизвестный автомобиль сбил мужчину. При этом тело погибшего переехали еще несколько машин.


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