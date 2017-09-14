В США ищут вора в костюме панды

Мужчина, вероятно, похитил пневматическую винтовку в спортмагазине – сообщает AP. Согласно данным правоохранителей г. Уиллистон, возможный подозреваемый в костюме панды пришел в магазин спорттоваров под названием Dicks около в 8:20 понедельника, после чего взял пневматическую винтовку и стремительно убежал из магазина, не заплатив.

Сотрудники сообщили правоохранителям, что мужчина был в магазине ранее - без костюма панды - и рассматривал ту винтовку. Он говорил сотрудникам, что вернется, ведь хочет ее купить.

Как сообщал УРА-Информ, в столице на бул. Л. Украинки в августе 2017 г. неизвестные украли пять миллионов гривен.