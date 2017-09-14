В среду боевики 25 раз нарушили режим тишины

В среду, 13 сентября, противник 25 раз открывал огонь по украинским позициям. В основном обстрелы велись в ночное время.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба АТО, за минувшие сутки интенсивность вражеских обстрелов несколько уменьшилась. В то же время основная активность врага, уже традиционно, была зафиксирована в темное время суток, после шести часов вечера.

При этом наиболее беспокойно было на Донецком направлении. Тут боевики четыре раза открывали огонь из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по нашим позициям в окрестностях Авдеевки.

В результате одного из таких обстрелов, около полуночи был ране наш военный. Он сразу был доставлен в ближайший военно-медицинский госпиталь. На данный момент состояние его здоровья удовлетворительное.

Кроме того, в конце суток под вражеский огонь попали украинские укрепления вблизи Зайцева, Каменки и дважды в районе Песков.

На Приморском направлении российские наемники несколько раз били по нашим опорных пунктах из гранатометов в районе Водяного, из вооружения БМП - около Гнутово. А стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы применяли на подступах к Марьинки и Широкино.

На Луганском направлении враг обстреливал позиции сил АТО с зенитной установки вблизи Крымского, а гранатометы противника работали у Станицы Луганской.

По данным штата, в нескольких случаях, когда обстрелы противника несли прямую угрозу жизни наших защитников, силы АТО в ответ открывали огонь на поражение.

Напомним, российские наемные войска и подчиненные им боевики в течении суток, вторника, 12 сентября, 27 раз открывали огонь по нашим позициям на Донбассе. В результате таких действие двое украинских защитников получили ранения