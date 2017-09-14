В редакцию "Украинской правды" пришли сотрудники СБУ

Они расследуют разглашение государственной тайны. Об этом в четверг, 14 сентября, на своей страничке в Facebook сообщила главный редактор издания Севгиль Мусаева.

При этом она отметила, что имеется ввиду статья, которая вышла в январе. Вместе с тем, она не уточнила, о каком именно материале идет речь.

Чуть позже в редакции издания сообщили, что речь идет о статье "Современное оружие для армии снова отложили "на завтра". Служба безопасности просит временно изъять ее из общего доступа. Соответствующее письмо было вручено главному редактору.

В свою очередь в СБУ рассказали, что полиция расследует уголовное дело, внесенное в Единый реестр досудебных расследований 29 июня 2017 по признакам совершения преступления, предусмотренного по статье Уголовного Кодекса Украины Разглашение государственной тайны.

Правоохранители имеют основания полагать, что отдельные сведения вышеуказанной статьи содержат информацию с "ограниченным доступом, распространение которой может нанести ущерб национальной безопасности Украины в сфере обороны", - сообщили в СБУ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 9 августа 2017 года Служба безопасности Украины проводила обыск в редакции и в домах журналистов издания " Страна.ua" по делу о государственной тайне.

Сотрудники СБУ обнаружили секретную информацию Министерства обороны на флэш-накопителе, который был изъят у главного редактора "Страна.ua" Игоря Гужвы.