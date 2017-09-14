В пятницу в Украину прибудут два судна с углем из США

Это энергетический уголь для нужд ПАО "Центрэнерго". Об этом в среду, 13 сентября, сообщаил журналистам информированный источник в правительстве.

По его словам, судна ожиждаются в пятницу. Судна прибудут в одесский порт "Южный", - рассказал источник, не уточнив, тем не менее, о каком объеме угля идет речь.

Напомним, ранее вице-премьер-министр Владимир Кистион сообщал, что в Украину с 8 по 12 сентября прибывает три корабля с углем марки "А".

Согласно достигнутой договоренности, компания Xcoal Energy&Resources из Пенсильвании до конца года поставит украинской государственной компании "Центрэнерго" 700 тысяч тонн угля.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Порошенко сегодня приветствовал прибытие в Украине первого судна с американским углем. По его словам, факт прибытия в одесский порт первой партии энергетического угля из Соединенных Штатов Америки, является свидетельством взаимовыгодного сотрудничества двух стран.