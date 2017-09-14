В Кропивницком начальник полиции "погорел" на взятке

Согласно информации ведомства, подполковник полиции требовал от местного предпринимателя 15 тыс гривен за разрешение реализовывать продукцию в общественных местах.

Правоохранители арестовали начальника в своем кабинете во время того как он получал деньги. Теперь мужчине грозит не менее десяти лет лишения свободы.

На данный момент проводится досудебное расследование. Прокуратура области подала прошение в суд об избрании меры пресечения задержанному.

В Украина начиная с 2017 года значительно увеличилось количество сотрудников полиции и госведомств, которые были задержаны за взяточничество.

Такие случаи недавно произошли в Киеве, Одессе и Львове.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее к семи годам лишения свободы за взяточничество приговорили бывшего главу районной администрации Чернигова.