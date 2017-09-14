В четверг в Украине будет сухо и тепло

Осадков сегодня не предвидится. Ветер юго-западный, 5-12 метров на секунду, в западных областях местами порывы могут достигать 15-20 метров на секунду. Температура воздуха днем составит 21-26 теплых градусов.

В Киеве сегодня без осадков. Температура воздуха ночью составит 11-13 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 23-25 градусов.

На западе страны также сухо. Ночная температура воздуха ночью удержится в пределах 7-14 градусов выше нуля. Дне столбики термометров поднимутся до отметки в 21-28 градусов выше нуля.

На севере Украины в четверг будет сухо и тепло. Температура воздуха ночью составит 8-15 градусов со знаком плюс. Днем термометры покажут от 20 до 26 теплых градусов.

В центре Украины осадков синоптики не обещают. Ночью температура воздуха удержится в пределах 9-15 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 21-27 градусов.

На востоке страны сегодня без существенных осадков. Температура воздуха ночью не опустится ниже 9-15 теплых градусов. Днем будет от 21 до 27 градусов выше нуля.

На юге Украины без осадков. Ночью температура воздуха будет от 12 до 18 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 23-29 градусов.

В Крыму сегодня также сухо и по летнему жарко. Температура воздуха ночью составит 12-17 градусов выше нуля. Днем воздух раскалится до 24-29 градусов.