В аэропортах Львова и Киева изъяли радиоактивные часы

Такие данные распространили в пресс-службе ГПСУ. Согласно данным – в аэропорту "Борисполь" у украинца, который следовал рейсом "Киев-Вена" заметили превышение радиационного фона. После осмотра вещей мужчины обнаружили часы – их радиационный фон превышал втрое допустимые показатели. По словам этого мужчины, он купил часы в качестве подарка.

Такая же ситуация была в тот же день в аэропорту н.п. Львов. При осмотре вещей гражданина США, летевшего в Вену, были выявлены такие же авиачасы, излучавшие при измерении 11,9 мкЗв/ч. Американец сказал, что не знал об опасности раритета, который купил на львовском рынке "Вернисаж".

Как сообщал УРА-Информ, для хранилища ЧАЭС будет создана система радиационного контроля.