Ураган "Макс" приближается у южному побережью Мексики

Ему уже присвоена первая категория по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона. Через несколько часов он обрушиться на штат Герреро на юге Мексики.

Как сообщает в четверг, 14 сентября, агентство Associated Press, тропический шторм "Макс" усилился до урагана. Скорость ветров достигает 120 километров в час.

В настоящее время он находится примерно в 85 километрах от популярного у туристов города Акапулько и движется на восток со скоростью девять километров в час.

Национальный центр Соединенных Штатов Америки по слежению за ураганами выпустил предупреждение для прибрежной территории Мексики от города Сиуатанехо до Пунта Мальдонадо. Эксперты также полагают, что по мере приближения к штатам Герреро и Оахака ураган усилится и может вызвать наводнения.

Напомнми, как сообщал УРА-Информ, мощный тайфун под названием " Талим" должен будет пройти Восточно-Китайским морем. Он также может поразить часть восточного Китая, следуя в Японию. Согласно прогнозам в эти выходные он уже доберется до Японии.