Сакварелидзе вручили подозрение по факту прорыва госграницы

Его подозревают в причастности к прорыву бывшим главой Одесской областной государственной администрации Михаилой Саакашвили и его сторонниками государственной границы Украины. Как написал на своей страничке Facebook сам Сакварелидзе, он уведомлен о подозрении в совершении ряда правонарушений в связи с событиями на украинско-польской границе 10 сентября.

При этом, по его словам, сотрудники правоохранительных органов прибыли к нему во время его обеда в одном из заведений общественного питания во Львове. Там же ему зачитали подозрение в присутствии его адвоката и сторонников.

В документе, в частности, сказано, что Сакварелидзе подозревается в совершении правонарушений, предусмотренных статьями Уголовного Кодекса Украины Групповое нарушение общественного порядка, Незаконная переправка людей через государственную границу и Сопротивление сотруднику правоохранительного органа.

Напомним, по факту прорыва границы в пункте пропуска "Шегини" 10 сентября 2017 года правоохранители составили 69 протоколов.

Как сообщал УРА-Информ, Один из районных судов Львова в четверг утром, 14 сентября, арестовал второго участника прорыва бывшего главы Одесской области Михаила Саакашвили через государственную границу.