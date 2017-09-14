18:32 14.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Ивано-Франковщине зафиксирована вспышка АЧС

В очаге заболевания АЧС на Ивано-Франковщине на данный момент ведутся мероприятия по локализации заболевания.

На Ивано-Франковщине зафиксирована вспышка АЧС

Также ведется работа по предотвращению распространения возбудителя АЧС. Известно, что недавно на Ивано-Франковщине зафиксирована вспышка АЧС. Такие сведения распространили в пресс-службе Госслужбы страны по вопросам безопасности продуктов питания и вопросам защиты потребителей.

Известно, что в Ивано-Франковской области еще десятого сентября 2017 г. в подсобном хозяйстве жителя поселка Топоровцы зафиксировано заболевание, а также быстрая гибель свиней. При исследовании проб биоматериала прозвучал диагноз - африканская чума свиней.

Как сообщал УРА-Информ, вспышки АЧС недавно зафиксировали сразу в трех украинских регионах.


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