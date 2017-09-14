Также ведется работа по предотвращению распространения возбудителя АЧС. Известно, что недавно на Ивано-Франковщине зафиксирована вспышка АЧС. Такие сведения распространили в пресс-службе Госслужбы страны по вопросам безопасности продуктов питания и вопросам защиты потребителей.

Известно, что в Ивано-Франковской области еще десятого сентября 2017 г. в подсобном хозяйстве жителя поселка Топоровцы зафиксировано заболевание, а также быстрая гибель свиней. При исследовании проб биоматериала прозвучал диагноз - африканская чума свиней.

Как сообщал УРА-Информ, вспышки АЧС недавно зафиксировали сразу в трех украинских регионах.