На Донбасс отправлено 170 тонн гуманитарной помощи

Данные об этом распространили в пресс-службе ГПСУ. Согласно этому сообщению – на контрольно-пропускном пункте "Новотроицкое" правоохранители уже провели оформление и пропустили для выезда в неконтролируемую территорию сразу девять грузовиков с гуманитарным грузом (стройматериалы, а также проднаборы весом 170,1 тонны). Гуманитарная помощь поступила от Миссии комитета Красного Креста. Сейчас данный груз направлялся в Донецк.

Как сообщал УРА-Информ, Красный Крест направил на неконтролируемые территории Донбасса в августе семь грузовиков с гуманитарной помощью.