11:17 14.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донбасс отправлено 170 тонн гуманитарной помощи

Пограничники уже провели оформление на въезд в неподконтрольную территорию Украины автомобилей с гуманитарной помощью, которая была отправлена Красным Крестом. 

На Донбасс отправлено 170 тонн гуманитарной помощи

Данные об этом распространили в пресс-службе ГПСУ. Согласно этому сообщению – на контрольно-пропускном пункте "Новотроицкое" правоохранители уже провели оформление и пропустили для выезда в неконтролируемую территорию сразу девять грузовиков с гуманитарным грузом (стройматериалы, а также проднаборы весом 170,1 тонны). Гуманитарная помощь поступила от Миссии комитета Красного Креста. Сейчас данный груз направлялся в Донецк.

Как сообщал УРА-Информ, Красный Крест направил на неконтролируемые территории Донбасса в августе семь грузовиков с гуманитарной помощью.


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