Львовский суд арестовал второго участника прорыва Саакашвили

35-летнего жителя Волынской области будет находится под стражей 60 дней, однако может внести залога в размере 32 тысячи гривен. Как сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области, мужчине объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных тремя статьями Уголовного кодекса Украины.

Речь идет об уголовных правонарушениях, предусмотренных статьями Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа и Групповое нарушение общественного порядка.

Суд рассмотрел материалы дела и принял решение арестовать обвиняемого на два месяца.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера во Львове суд одному из нападавших на пограничников в ходе прорыва Саакашвили через пункт пропуска " Шегини" избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца без права внесения залога.