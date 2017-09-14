11:35 14.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100173718:Polishuk

Львовский суд арестовал второго участника прорыва Саакашвили

Один из районных судов Львова в четверг утром, 14 сентября, арестовал второго участника прорыва бывшего главы Одесской области Михаила Саакашвили через государственную границу.

Львовский суд арестовал второго участника прорыва Саакашвили

35-летнего жителя Волынской области будет находится под стражей 60 дней, однако может внести залога в размере 32 тысячи гривен. Как сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области, мужчине объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных тремя статьями Уголовного кодекса Украины.

Речь идет об уголовных правонарушениях, предусмотренных статьями Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа и Групповое нарушение общественного порядка.

Суд рассмотрел материалы дела и принял решение арестовать обвиняемого на два месяца.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера во Львове суд одному из нападавших на пограничников в ходе прорыва Саакашвили через пункт пропуска " Шегини" избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца без права внесения залога.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив