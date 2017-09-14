17:46 14.09.2017 | Общество | Новости
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К берегам Японии приближается мощный тайфун

Мощный тайфун под названием "Талим" должен будет пройти Восточно-Китайским морем.

К берегам Японии приближается мощный тайфун

Также данный тайфун может поразить и часть восточного Китая, следуя в Японию. Данный тайфун – согласно прогнозам - доберется до Японии в эти выходные. Такие данные содержатся в отчете метеоагентства "AccuWeather".

"Талим", недавно превратившийся в тайфун, сейчас находится в 318 километрах к западу от г. Кадена (Япония). Синоптики также отметили, что скорость ветра "Талима" составляет 213 км/ч. Это – эквивалент урагана категории четыре -  в бассейнах Атлантики, к примеру.

Как сообщал УРА-Информ, в Германии по итогам шторма "Себастьян" три человека погибли.


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