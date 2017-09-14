ГСЧС предупреждает про порывы ветра на западе страны

Так, Госслужба по вопросам чрезвычайных ситуаций уже предупредила про сильные порывы ветра - в западной части Украины. Такие данные распространила пресс-служба ГСЧС.

В сообщении говорится о том, что согласно информации Укргидрометцентра, днем 14 сентября в Волынской области, а также в Ровенской, Тернопольской, на Львовщине, в Хмельницкой, Закарпатской, а также Черновицкой и Ивано-Франковской ветер будет достигать скорости около 15-20 м/с. Известно также, что 13-го сентября украинская ГСЧС предупреждала про порывы ветра в 15-18 м/с – в столице.

Как сообщал УРА-Информ, в конце августа киевлян предупреждали про сильный ветер и грозы.