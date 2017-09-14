До конца года "Укрзализныця" запустит поезд Одесса – Кишинев

По словам Кравцова, железные дороги Молдовы уже подготовили подвижной состав для этого маршрута. При этом он отметил, что в первую очередь необходимо соединить областные центры, такие как Черкассы, Чернигов, а также улучшить соединение с Житомиром и развивать маршруты из Львова.

"В перспективе будет введен маршрут Ужгород - Лисичанск, Ивано-Франковск - Константиновка - это позволит надежно соединить Донбасс с центральными и восточными регионами страны"-отметил Евгений Кравцов.

Напоследок Кравцов добавил, что их задачей также стоит развинуть внутренние пассажирские перевозки для большого охвата населенных пунктов. Кроме того, сделать удобными пересадочные узлы станции, подчеркнул он.

Как отмечалось ранее в "УРА-Информ",ПАО "Укрзализныця" проведет в октябре несколько торгов на закупку 2,5 тысяч грузовых полувагонов.