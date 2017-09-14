Боевики обстреляли район у Донецкой фильтровальной станции
Боевики Отдельных районов Донецкой и Луганской областей, обстреливали неподконтрольную Украине территорию вблизи Донецкой области. В чаности, там находится водонасосная станция 1-го подъема Юго-Донбасского водовода.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
По их сведениям, такие провокации совершаются на протяжении нескольких месяцев. Кроме того, в результате взрывов обслуживающий персонал станции был эвакуирован в безопасное место.
"Именно в это время неподалеку, на Донецкой фильтровальной станции, работали наблюдатели СЦКК, не подтвердили выходные выстрела из подконтрольной правительству Украины территории", - отметили в сообщении.
Согласно данным объективного контроля и наблюдателей, были оценены как такие, что осуществлялись боевиками путем подрыва боеприпасов дистанционным способом вблизи собственных позиций.