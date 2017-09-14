12:59 14.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Боевики обстреляли район у Донецкой фильтровальной станции

Боевики Отдельных районов Донецкой и Луганской областей, обстреливали неподконтрольную Украине территорию вблизи Донецкой области. В чаности, там находится водонасосная станция 1-го подъема Юго-Донбасского водовода.

Боевики обстреляли район у Донецкой фильтровальной станции

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По их сведениям, такие провокации совершаются на протяжении нескольких месяцев. Кроме того, в результате взрывов обслуживающий персонал станции был эвакуирован в безопасное место.

"Именно в это время неподалеку, на Донецкой фильтровальной станции, работали наблюдатели СЦКК, не подтвердили выходные выстрела из подконтрольной правительству Украины территории", - отметили в сообщении.

Согласно данным объективного контроля и наблюдателей, были оценены как такие, что осуществлялись боевиками путем подрыва боеприпасов дистанционным способом вблизи собственных позиций.

Как сообщась ранее в "УРА-Информ",в Донецкой области произошел крупный Источник">пожар.


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