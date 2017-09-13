17:43 13.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Запорожье неизвестные "заминировали" две школы

В Бердянске Запорожской области 13-го сентября неизвестный обратился в местное отделение полиции, рассказав про минирование двух школ. 

В Запорожье неизвестные

Эти данные распространили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции Украины в регионе. Согласно данным – на место вскоре была отправлена оперативная группа, взрывотехники, работники СБУ и медики. Ученики и педагоги из двух школ были эвакуированы.

Территория двух школ была огорожена и патрулируется полицейскими. Было проведено обследование помещений работниками взрыво-технической службы. При этом решают вопрос про открытие уголовного производства – по статье 259 УК страны.

Как сообщал УРА-Информ, летом 2017 г. в столице эвакуировали людей из гостиницы "Украина" – после сообщения про минирование.


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