В Запорожье неизвестные "заминировали" две школы

Эти данные распространили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции Украины в регионе. Согласно данным – на место вскоре была отправлена оперативная группа, взрывотехники, работники СБУ и медики. Ученики и педагоги из двух школ были эвакуированы.

Территория двух школ была огорожена и патрулируется полицейскими. Было проведено обследование помещений работниками взрыво-технической службы. При этом решают вопрос про открытие уголовного производства – по статье 259 УК страны.

Как сообщал УРА-Информ, летом 2017 г. в столице эвакуировали людей из гостиницы "Украина" – после сообщения про минирование.