10:58 13.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украину прибыло первое судно с американским углем

Сегодня утром, 13 сентября, в морской торговый порт "Южный" прибыло первое судно из США с энергетическим углем для компании "Центрэнерго". 
 

В Украину прибыло первое судно с американским углем

Об этом говорится в сообщении пресс-службы порта.

По информации ведомства, на борту балкера 62 тысячи тонн энергетического угля из США для ТЭС ПАО "Центрэнерго". Кроме того, стивидоры планируют разгрузить импортный груз за трое суток.

Согласно сообщению, порт выполняет поручения Министерства инфраструктуры по приему и отправке угля на украинские ТЭС. Таким образом в ближайшую неделю предприятие планирует принять четыре судна с углем, общим объемом свыше 295 тысяч тонн. В часности, одно судно для "Центрэнерго", два судна для ДТЭК и одно для ООО "Еврореконструкция".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", возле румынского берега в Черном море задержали рыболовное судно. На его борту находились 87 человек. При этом среди мигрантов было 23 ребенка.


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