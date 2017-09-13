В Украине ожидается высокий уровень пожарной опасности

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Таким образом, 13-15 сентября в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В свою очередь в Донецкой, Луганской, Харьковской и Днепропетровской областях высокая (4 класса), 14-15 сентября местами чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

В связи с жтим сотрудники ГСЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновения пожаров в экосистемах.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", спасатели ликвидировали масштабный пожар на открытой территории в селе Алтестово. Также пожарные установили, что горела сухая трава, кустарники и остатки заброшенного сада на площади в 15 гектаров.