10:39 13.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине ожидается высокий уровень пожарной опасности

Спасатели предупреждают, что в некоторых областях Украины до 15 сентября сохранится пожарная опасность.

В Украине ожидается высокий уровень пожарной опасности

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Таким образом, 13-15 сентября в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В свою очередь в Донецкой, Луганской, Харьковской и Днепропетровской областях высокая (4 класса), 14-15 сентября местами чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

В связи с жтим сотрудники ГСЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновения пожаров в экосистемах.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", спасатели ликвидировали масштабный пожар на открытой территории в селе Алтестово. Также пожарные установили, что горела сухая трава, кустарники и остатки заброшенного сада на площади в 15 гектаров.


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