13:46 13.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине на 12% уменьшилось количество безработных

Количество безработных в нашей стране к первому сентября 2017 г. сократилось на 12 процентов.

В Украине на 12% уменьшилось количество безработных

Такие данные распространила пресс-служба Кабмина. Так, число безработных в стране стало ниже на 12 процентов – если сравнивать с аналогичной датой 2016 г. Состоянием на первое сентября на каждое свободное место в Украине претендовало в среднем четверо безработных. При этом в 2016 г. на каждое место было семеро кандидатов.

В течение января-августа 2017 г. количество граждан, которые были трудоустроены при помощи госслужбы занятости, возросло на 40 тысяч человек – составив 537 тысяч. 43% из них были трудоустроены быстро.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине фиксировали рост уровня безработицы – весной 2017 г.


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