В среду жара немного спадет и местами пройдут дожди

Вместе с тем ночью и утром в западных, Винницкой и большинстве северных областей, днем в Сумской и Харьковской областях Украины ожидается небольшой, местами умеренный дождь. На остальной территории синоптики осадков не обещают. Ветер юго-западный и западный, 7-12 метров на секунду, в западных и северных областях местами порывы 15-20 метров на секунду.

Температура воздуха ночью составит 23-28 градусов тепла.

В Киеве сегодня утром возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 16-18 градусов тепла. Днем будет от 19 до 21 градуса.

На западе Украины утром пройдет небольшой дождь. Ночная температура воздуха удержится в пределах 11-17 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в 15-21 градус выше нуля.

На севере страны в среду утром также местами небольшой дождь. Сухо будет только в Сумской области. Температура воздуха ночью составит 12-18 теплых градусов. Дневная температура воздуха составит 15-23 градуса со знаком плюс.

В центре Украины сухо и все еще жарко. Только в Винницкой области утром возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью не опустится ниже 13-20 градусов. Днем воздух прогреется до 18-28 градусов.

На востоке синоптики осадков не обещают. Только днем в Харьковской области возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью не опустится ниже 15...+21 градуса. Днем воздух раскалится до 25-31 градуса.

На юге Украины сухо и жарко. Температура воздуха ночью не опустится ниже 16-22 градусов. Днем будет от 25 до 31 градуса жары.

В Крыму сегодня также без осадков. Температура воздуха ночью составит 16-21 градус. Днем воздух прогреется до 26-31 градуса.