В Одессе ликвидированы семь незаконных игорных заведений

Данные заведения предоставляли гражданам доступ к азартным играм. Об этом 13-го сентября сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесчины. Так, в процессе проведения следственных мероприятий изъяли 120 компьютеров, а также иное оборудование – с целью ведения незаконного бизнеса – уточняют в сообщении.

Досудебное расследование в производстве по части 1 статьи 203-2 (занятие игорным бизнесом) УК страны сейчас продолжается. В целом же за период с августа по сентябрь 2017 г. была пресечена незаконная деятельность 75-ти незаконных игорных учреждений в н.п. Одесса.

Как сообщал УРА-Информ, нелегальное казино было разоблачено в Киеве.