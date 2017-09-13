16:27 13.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Одессе ликвидированы семь незаконных игорных заведений

Правоохранители н.п. Одесса в процессе проведения обысков устранили семь незаконных игорных заведений.

В Одессе ликвидированы семь незаконных игорных заведений

Данные заведения предоставляли гражданам доступ к азартным играм. Об этом 13-го сентября сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесчины. Так, в процессе проведения следственных мероприятий изъяли 120 компьютеров, а также иное оборудование – с целью ведения незаконного бизнеса – уточняют в сообщении.

Досудебное расследование в производстве по части 1 статьи 203-2 (занятие игорным бизнесом) УК страны сейчас продолжается. В целом же за период с августа по сентябрь 2017 г. была пресечена незаконная деятельность 75-ти незаконных игорных учреждений в н.п. Одесса.

Как сообщал УРА-Информ, нелегальное казино было разоблачено в Киеве.


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