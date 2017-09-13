В Балаклее жители разрушенных домов до октября получат новое жилье

Данные про это распространили в пресс-службе Харьковской ОГА. Согласно данным – из госбюджета выделено десять миллионов гривен – на приобретение жителям н.п. Балаклея жилья. Речь – про тех жителей, дома которых оказались разрушены полностью. Приобретение людям квартир стартовало еще в июле.

25 квартир, а также два дома были признаны для проживания непригодными. Уже были на 100% подобраны квартиры, а пострадавшие выбрали те объекты жилья, на которые они будут согласны - говорится в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, на военных складах Балаклеи в конце марта 2017 г. прогремели мощные взрывы.