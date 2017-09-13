11:37 13.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Балаклее жители разрушенных домов до октября получат новое жилье

За сентябрь в собственность пострадавших в Балаклее планируется передать 25 квартир, а также два частных дома. 

В Балаклее жители разрушенных домов до октября получат новое жилье

Данные про это распространили в пресс-службе Харьковской ОГА. Согласно данным – из госбюджета выделено десять миллионов гривен – на приобретение жителям н.п. Балаклея жилья. Речь – про тех жителей, дома которых оказались разрушены полностью. Приобретение людям квартир стартовало еще в июле.

25 квартир, а также два дома были признаны для проживания непригодными. Уже были на 100% подобраны квартиры, а пострадавшие выбрали те объекты жилья, на которые они будут согласны - говорится в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, на военных складах Балаклеи в конце марта 2017 г. прогремели мощные взрывы.


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