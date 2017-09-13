15:46 13.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100173656:mysnichenko

В 19 областях Украины запретили вылов раков

В 19 украинских областях продолжается запрет на вылов раков. 

В 19 областях Украины запретили вылов раков

Эти сведения недавно распространили в Госрыбагентстве Украины. Согласно данным – в 19-ти украинских областях сейчас продолжает быть актуален запрет на вылов раков. Речь – про Запорожскую область, Винницкую, Николаевскую, а также Тернопольскую, Волынскую, Донецкую область, Ровенскую, Закарпатскую, Хмельницкую, Черновицкую, Кировоградскую, Полтавщину, Львовскую, Черниговскую, Сумщину, Харьковщину, Черкасчину, Херсонскую область, Одесскую (на р. Дунай) области. Сроки и продолжительность введенного недавно запрета зависят от регионов.

Как сообщал УРА-Информ, незаконный вылов рыбы ранее пресекли на Херсонщине.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив