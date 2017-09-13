21:15 13.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинского консула к Грибу не допускают,- Климкин

Власти Российской Федерации не допускают к похищенному в Беларуси украинцу Павлу Грибу украинских консулов.

Украинского консула к Грибу не допускают,- Климкин

Похищение является чрезвычайно серьезным делом, и сейчас нужно выяснить, как это произошло. Об этом в среду, 13 сентября, в интервью журналистам заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По его словам, сейчас отслеживается информация из разных источников. Но Россия не допускает к Грибу наших консулов и нам приходится давить всеми возможными способами, и как только выясним все обстоятельства, за этим последуют дальнейшие шаги, - пояснил Климкин.

При этом, комментируя заявления, которыми обменялись внешнеполитические ведомства Украины и Беларуси в связи с похищением Гриба, министр отметил, что каждая страна должна контролировать то, что происходит на ее территории - это составляющая суверенитета.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня в Краснодаре 19-летнего украинца Павла Гриба арестовали на два месяца - до 17 октября.


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