Суд во Львове арестовал одного из участников прорыва Саакашвили через границу

Его обвинили в участии в событиях на контрольном пункте пропуска "Шегини" на украинско-польской границе 10 сентября. Как сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области, мужчине объявлено о подозрении в совершенные криминальных правонарушений по статьям Уголовного Кодекса Украины Незаконная переправка лиц через госграницу Украины, Угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа и Групповое нарушение общественного порядка.

Рассмотрел все материалы суд принял решение о взятии мужчины под стражу на 60 суток, - говорится в сообщении.

Напомним, бывший глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили прибыл в Украину. Его сторонники прорвали границу с украинской стороны и устроили драку с пограничниками, которых выстроили в транзитной зоне. Тем самым они способствовали Саакашвили в пересечении государственной границы с группой лиц, в том числе народными депутатами.

Как сообщал УРА-Информ, во время инцидента 13 бойцов Национальной полиции и девять Госпогранслужбы получили телесные повреждения. У одного из правоохранителей перелом плечевой кости, у остальных травмы меньшей степени тяжести.