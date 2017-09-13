С острова Сен-Мартен из-за урагана "Ирма" эвакуировали двух украинцев

В среду утром, 13 сентября, из эвакуировали. Об этом на своей страничке в Twitter сообщает Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины.

Согласно сообщению, кризисный центр МИД Франции сообщил об эвакуации двух украинцев. На данный момент им ничего не угрожает.

Напомним, государственная страховая компания Франции оценила ущерб, который нанес ураган "Ирма" французским территориям в Карибском бассейне, в 1,2 миллиардов евро.

Как сообщает УРА-Информ, ураган "Ирма" является одной из самых разрушительных катастроф в течение десятилетий на французской территории. Количество жертв во всех районах, затронутых ураганом " Ирма", достигла не менее 56 человек.

Так, минимум 18 человек погибли на территории США: 13 смертей приходится на Флориду, четыре случая зафиксированы в Южной Каролине, два – в Джорджии. В странах Карибского бассейна, в общем, погибли 37 человек.