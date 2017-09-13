Российский суд арестовал украинца Гриба

19-летний гражданин Украины, которого в России обвинили в терроризме, будет находится под арестов два месяца до 17 октября. Как сообщают российские СМИ, решение об аресте суд вынес сегодня утром.

При этом адвокат Гриба Андрей Сабинин уточнил, что его подзащитного содержат в Краснодаре в СИЗО-5 Федеральной службы исполнения наказаний. Украинца обвиняют по статье Уголовного кодекса России "Содействие террористической деятельности", - пояснил он.

Напомним, об исчезновении Павла Гриба стало известно в конце августа. Его родственники заявляли, что он поехал в Беларусь на встречу со знакомой, однако позже пропал без вести. Беларусь официально подтвердила въезд Гриба 24 августа в страну.

Как сообщал УРА-Информ, 7 сентября его отец Игорь Гриб со ссылкой на информацию, полученную от Министерства иностранных дел Украины, сообщил, что его сына удерживают в СИЗО в Краснодаре.