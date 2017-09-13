Растет число погибших в результате урагана "Ирма"

По состоянию на вечр среды, 13 сентября, число жертв во всех районах, затронутых ураганом "Ирма", ударившему по Соединенным Штатам Америки, Кубе и близлежащим островам в начале сентября, превысило 60 человек.
Спасатели обнаружили еще пять погибших среди пациентов дома престарелых во Флориде. Как сообщает Reuters, ссылаясь на слова местных чиновников, около десяти тысяч жителей островов Флорида-Кис оставались на островах во время удара шторма, и, "возможно, в конечном итоге их нужно будет эвакуировать".
Напомним, как сообщал УРА-Информ, полиция района Майами арестовала более 50 подозреваемых в мародерстве во время урагана "Ирма". В числе арестованных 26 человек, которых обвинили в том, что они ворвались в один магазин "Волмарт".
После этого чиновники увеличили комендантский час с семи часов вечера до семи часов утра.