Новые подробности о ядерных испытаниях КНДР

Ученые рассказали про методы измерения амплитудных волн. Для замера мощности заряда, эксперты использовали информацию о колебаниях земной поверхности.

Сейсмостанция в казахстанском Актюбинске предоставила всю информацию по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Таким образом, мощность подземного толчка от взрыва составила 6 баллов, что свидетельствует о мощности заряда примерно в 250 килотонн.

Ранее КНДР заявила об успешном завершении работы над водородной бомбой. А последние испытания, которые страна провела под землей вызвали серьезные землетрясения в Сеуле и Японии.

Вчера Совбез ООН принял решения ужесточить санкции против правительства Пхеньяна.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Северная Корея пригрозила США "нанесением" ответных мер, если последняя все таки добьется принятия санкций в Совбезе ООН.