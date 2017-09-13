10:58 13.09.2017 | Общество | Новости
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Новые подробности о ядерных испытаниях КНДР

Исследователи американского Университета Джона Хопкинска 38 North провели замер мощности последнего запуска ядерной бомбы в Северной Корее. Об этом сообщают сами ученые.

Новые подробности о ядерных испытаниях КНДР

Ученые рассказали про методы измерения амплитудных волн. Для замера мощности заряда, эксперты использовали информацию о колебаниях земной поверхности.

Сейсмостанция в казахстанском Актюбинске предоставила всю информацию по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Таким образом, мощность подземного толчка от взрыва составила 6 баллов,  что свидетельствует о мощности заряда примерно в 250 килотонн.

Ранее КНДР заявила об успешном завершении работы над водородной бомбой. А последние испытания, которые страна провела под землей вызвали серьезные землетрясения в Сеуле и Японии.

Вчера Совбез ООН принял решения ужесточить санкции против правительства Пхеньяна.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее  Северная Корея пригрозила США "нанесением" ответных мер, если последняя все таки добьется принятия санкций в Совбезе ООН.


 
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