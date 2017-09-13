Новые подробности о ядерных испытаниях КНДР

Исследователи американского Университета Джона Хопкинска 38 North провели замер мощности последнего запуска ядерной бомбы в Северной Корее. Об этом сообщают сами ученые.
Ученые рассказали про методы измерения амплитудных волн. Для замера мощности заряда, эксперты использовали информацию о колебаниях земной поверхности.
Сейсмостанция в казахстанском Актюбинске предоставила всю информацию по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
Таким образом, мощность подземного толчка от взрыва составила 6 баллов, что свидетельствует о мощности заряда примерно в 250 килотонн.
Ранее КНДР заявила об успешном завершении работы над водородной бомбой. А последние испытания, которые страна провела под землей вызвали серьезные землетрясения в Сеуле и Японии.
Вчера Совбез ООН принял решения ужесточить санкции против правительства Пхеньяна.
Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Северная Корея пригрозила США "нанесением" ответных мер, если последняя все таки добьется принятия санкций в Совбезе ООН.