По всей территории Украины стартовали командно-штабные учения

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

По словам начальника Генштаба Виктора Муженко,все военные учения пройдут в рамках подготовки украинской армии к ведению оборонительных, стабилизационных и боевых действий, в том числе и в связи с проведением российско-белорусских военных учений "Запад-2017".

Также сегодня приведены в боевую готовность почти все боевые воинские части Воздушных сил ВСУ с целью проверки готовности к выполнению задач по назначению.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", министр обороны Украины Степан планирует обсудить на встрече с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом расширение двухстороннего сотрудничества.