04:00 13.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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По всей территории Украины стартовали командно-штабные учения

Стратегические военные учения "Несокрушимая стойкость – 2017" стартовали сегодня.  

По всей территории Украины стартовали командно-штабные учения

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

По словам  начальника Генштаба Виктора Муженко,все военные учения пройдут в рамках подготовки украинской армии к ведению оборонительных, стабилизационных и боевых действий, в том числе и в связи с проведением российско-белорусских военных учений "Запад-2017".

Также сегодня приведены в боевую готовность почти все боевые воинские части Воздушных сил ВСУ с целью проверки готовности к выполнению задач по назначению.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", министр обороны Украины Степан планирует обсудить на встрече с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом расширение двухстороннего сотрудничества.


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