На Одесчине изъята партия контрабандных сигарет на три миллиона гривен

Такие данные распространили в Управлении СБУ региона. Согласно данным – в рамках уголовного производства работники СБУ провели задержание грузовика около границы с Молдавией.

При осмотре данного авто выявили и изъяли примерно 250 тысяч пачек сигарет разных марок и разных стран производства. Сигареты были без акцизных марок.

Общая стоимость табачных изделий, которые были изъяты – около трех миллионов гривен. По факту продолжается следствие.

Как сообщал УРА-Информ, в июле на Одесчине были выявлены контрабандные табачные изделия общей стоимостью около миллиона гривен.