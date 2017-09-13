23:27 13.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Одесчине изъята партия контрабандных сигарет на три миллиона гривен

Сотрудники СБУ провели изъятие в Одесской области серьезной партии контрабандных сигарет. 

На Одесчине изъята партия контрабандных сигарет на три миллиона гривен

Такие данные распространили в Управлении СБУ региона. Согласно данным – в рамках уголовного производства работники СБУ провели задержание грузовика около границы с Молдавией.

При осмотре данного авто выявили и изъяли примерно 250 тысяч пачек сигарет разных марок и разных стран производства. Сигареты были без акцизных марок.

Общая стоимость табачных изделий, которые были изъяты – около трех миллионов гривен. По факту продолжается следствие.

Как сообщал УРА-Информ, в июле на Одесчине были выявлены контрабандные табачные изделия общей стоимостью около миллиона гривен.


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