На Донбассе во вторник ранены двое украинских военных

Российские наемные войска и подчиненные им боевики в течении суток 27 раз открывали огонь по нашим позициям на Донбассе. В результате таких действие двое украинских защитников получили ранения.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба АТО, в основном противник активизировался после шести часов вечера.

Вечером и ночью враг существенно увеличил количество обстрелов, используя при этом минометы различных калибров. Учитывая прямую угрозу жизни украинских военных во время обстрелов, наши войска вынуждены были несколько раз открывали огонь, - пояснили в штабе.

Вместе с тем наиболее неспокойно было на Донецком направлении. Тут боевики четыре раза били по украинским позициям вблизи Авдеевки. Также вечером и ночью оккупанты трижды открывали огонь по украинским укреплениям у Песков и Каменки.

На Приморском направлении боевики применяли миномет и гранатомет вблизи Широкино и дважды обстреливали украинские укрепления возле Водяного.

На Луганском направлении единственной горячей точкой был поселок Крымское. Здесь после шести часов вечера противник трижды открывал огонь по украинским позициям из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Напомним, с начала проведения н востоке Украины АТО и вплоть уже пострадали около 35-ти тысяч граждан.