08:45 13.09.2017 | Общество | Новости
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Германия начинает депортацию афганских беженцев

В Германии вчера было отправлено самолет с беженцами обратно в Афганистан. Об этом передает DW.

Германия начинает депортацию афганских беженцев

Группа беженцев из Афганистана запросила убежище у ФРГ. В совете по делам беженцев Северного Рейна - Вестфалии отчитались о 12 отправленых на родину беженцах. Им было отказано в предоставлении убежища.

Такие действия ФРГ связаны с терактом, произошедшим в Кабуле около консульства ФРГ.

Тогда в результате инцидента погибло 150 человек, еще более 300 было ранено.

Добавим, что у Германского миграционного министерства существует специальный список "небезопасных стран", куда входят - Албания, Македония, Черногория, и Сербия, и многие другие. Афганистан также присутствует в этом списке.

Как сообщалось в "УРА-Информ", лидеры стран Евросоюза хотят ввести в ближайшие время для африканских мигрантов ввести систему идентификации.


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