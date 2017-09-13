Германия начинает депортацию афганских беженцев

Группа беженцев из Афганистана запросила убежище у ФРГ. В совете по делам беженцев Северного Рейна - Вестфалии отчитались о 12 отправленых на родину беженцах. Им было отказано в предоставлении убежища.

Такие действия ФРГ связаны с терактом, произошедшим в Кабуле около консульства ФРГ.

Тогда в результате инцидента погибло 150 человек, еще более 300 было ранено.

Добавим, что у Германского миграционного министерства существует специальный список "небезопасных стран", куда входят - Албания, Македония, Черногория, и Сербия, и многие другие. Афганистан также присутствует в этом списке.

Как сообщалось в "УРА-Информ", лидеры стран Евросоюза хотят ввести в ближайшие время для африканских мигрантов ввести систему идентификации.