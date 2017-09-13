Число жертв урагана "Ирма" достигло 55 человек

Не менее 18 смертей зафиксировано на территорию Соединенных Штатов. 37 человек погибли в странах Карибского бассейна.

Об этом, ссылаясь на данные властей, сообщает Associated Press. Согласно последним данным, 12 человек погибли во Флориде, четыре случая гибели зафиксированы в Южной Каролине, еще два - в Джорджии.

Вместе с тем, эвакуированные из-за урагана жители, уже начали возвращаться в свои дома в Флорида-Кис, острова на юго-востоке США. При этом на территории низкогорных островов разрушено четверть домов. Поэтому власти разрешили жителям островов вернутся только частично и доступ на острова ограничен.

Власти пока расчищают дороги и проверяют состояние мостов, которые связывают острова.

В Флорида-Кис и Майами-Бич возвращается около 90 тысяч жителей. Их предупредили, что большинство заправок на территории закрыты, мобильная связь прерывается.

Власти города Монро сообщают, что большая часть территории остается без света и воды.

Поисковые и спасательные команды доставляют воду и еду людям на наиболее пораженных территориях.

Напомним, ураган "Ирма" называют самым мощным в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Удар стихии в Карибском бассейне подверглись американские и британские Виргинские Острова, Антигуа и Барбуда, Барбадос, Куба, Пуэрто-Рико, острова Сен-Бартельми и Сен-Мартен.

Как сообщал УРА-Информ, ранее сообщалось, что количество жертв " Ирмы" насчитывает более 40 человек , наблюдается ослаблении урагана на пути в штат Джорджия.