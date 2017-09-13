Чиновника "Укрзализныци" задержан на взятку

Чиновник попался на взятке в 70 тысяч долларов. Как сообщал на своей страничке в Facebook заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк, задержание состоялось несколько часов назад.

Сотрудник Службы безопасности задержали с поличным Джакели Вахтанга, при получении первой части неправомерной выгоды в размере 70 тысяч долларов. За эти деньги он обещал решить вопрос о назначении на одну из руководящих должностей в ПАО "Украинская железная дорога".

Всего за решение этого вопроса чиновник планировал получить 300 тысяч долларов, - пояснил замминистра, добавив, что о необходимости немедленного его увольнения неоднократно настаивал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца двоих чиновников "Укрзализныци", которые были задержаны на вымогательство, с альтернативой внесения залога.