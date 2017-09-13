20:32 13.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Чиновника "Укрзализныци" задержан на взятку

Служба безопасности Украины в среду, 13 сентября, задержала заместителя главы одного из департаментов "Укрзализныци".

Чиновника

Чиновник попался на взятке в 70 тысяч долларов. Как сообщал на своей страничке в Facebook заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк, задержание состоялось несколько часов назад.

Сотрудник Службы безопасности задержали с поличным Джакели Вахтанга, при получении первой части неправомерной выгоды в размере 70 тысяч долларов. За эти деньги он обещал решить вопрос о назначении на одну из руководящих должностей в ПАО "Украинская железная дорога".

Всего за решение этого вопроса чиновник планировал получить 300 тысяч долларов, - пояснил замминистра, добавив, что о необходимости немедленного его увольнения неоднократно настаивал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца двоих чиновников "Укрзализныци", которые были задержаны на вымогательство, с альтернативой внесения залога.


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